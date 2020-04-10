В Алуште на пожаре погиб человек

За сутки в Крыму – 26 пожаров.

За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 26 пожаров, из них 2 в жилом секторе. На одном из них, происшедшем в Алуште, погиб человек. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители. Пожар произошел рано утром в четверг. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

Огнем уничтожена кровля, мебель, вещи. На пожаре обнаружено тело. На месте работали два отделения 14-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Крым. Пожар ликвидировали за 20 минут, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Кроме того, за сутки в Крыму ликвидированы 2 лесных пожара на площади свыше одного гектара.