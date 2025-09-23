В Алуште на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре 15-летнего жителя села Малореченское.
Вчера вечером после тушения пожара в домовладении по улице Садовая был обнаружен погибшим юноша. Трагедия произошла, когда его бабушка отлучилась в магазин, а школьник спал у себя в комнате. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на кухне. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Следователями во взаимодействии с коллегами из МЧС рассматриваются несколько версий происшествия, основные из которых – неисправность отопительного оборудования и замыкание электропроводки. Продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и соседи, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ход установления обстоятельств трагедии и результаты расследования поставлены руководителем ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю на личный контроль.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя