В Алуште на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело
пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

В Алуште на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 23.09.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре 15-летнего жителя села Малореченское.

Вчера вечером после тушения пожара в домовладении по улице Садовая был обнаружен погибшим юноша. Трагедия произошла, когда его бабушка отлучилась в магазин, а школьник спал у себя в комнате. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на кухне. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Следователями во взаимодействии с коллегами из МЧС рассматриваются несколько версий происшествия, основные из которых – неисправность отопительного оборудования и замыкание электропроводки. Продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и соседи, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход установления обстоятельств трагедии и результаты расследования поставлены руководителем ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю на личный контроль.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Просмотры: 3

