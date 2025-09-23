В Алуште на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

Севастопольцы отдали мошенникам 25 миллионов рублей. Из них почти 2 млн аферистам "слил" 18-летний парень

Узнайте больше: Севастопольцы отдали мошенникам 25 миллионов рублей. Из них почти 2 млн аферистам "слил" 18-летний парень

Ход установления обстоятельств трагедии и результаты расследования поставлены руководителем ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю на личный контроль.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.