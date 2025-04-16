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В Алуште нетрезвый водитель был задержан, но решил сбежать. Что было дальше

В Алуште нетрезвый водитель был задержан, но решил сбежать. Что было дальше

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:07 16.04.2025

Сотрудники отделения дорожно – патрульной службы отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по г. Алуште во время несения службы на автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» вблизи с. Малый Маяк подали требование об остановке водителю «Форд Мустанг». Проигнорировав требование, водитель увеличил скорость и предпринял попытку скрыться, создавая угрозу безопасности участникам дорожного движения.

Включив на автомобиле специальные сигналы, сотрудники Госавтоинспекции начали преследовать транспортное средство. На требования полицейских водитель не реагировал и продолжал движение в сторону г. Ялты, вскоре автомобиль удалось остановить.

Установлено, что за рулем находился житель г. Москвы, 1992 года рождения, который на предложение пройти медицинское освидетельствование на установление степени опьянения или в медицинском учреждении, отказался. Нарушитель ранее был лишен права управления транспортными средствами и не имел при себе водительского удостоверения.

Автомобиль изъят у нарушителя и помещен на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлен ряд протоколов об административном правонарушении:

— по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства». Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от пятисот до восьмисот рублей.

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— по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Данный вид правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Также в действиях нарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трёх лет.

Собранные в отношении водителя материалы переданы в отдел дознания ОМВД России по г. Алуште для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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