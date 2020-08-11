В Алуште очевидец спас тонувшего мужчину

ЧП в Алуште произошло накануне днём — в службу спасения поступила информация о том, что на нижней платформе аварийного причала находятся двое мужчин, выход на пристань отсутствует.

По прибытию спасателям стало известно, что местный житель оказался в воде под аварийным причалом, самостоятельно выплыть не смог из-за сильного волнения моря. Заметив тонущего мужчину, очевидец извлек его из воды на нижнюю часть причала. Сотрудники «КРЫМ-СПАС», используя трехколенную лестницу, обеспечили подъем мужчин на безопасный участок. После чего передали пострадавшего, в состоянии алкогольного опьянения сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

купайтесь только в разрешенных местах;

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;

следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».