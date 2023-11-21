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В Алуште огласили приговор жителю Московской области. Признан виновным в убийстве и нанесении травм

В Алуште огласили приговор жителю Московской области. Признан виновным в убийстве и нанесении травм

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:30 21.11.2023

Прокуратура Алушты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью предметом, используемым в качестве оружия).

Судом установлено, что в июле 2022 года подсудимый в ходе словесного конфликта на одной из улиц Алушты нанес металлической трубой местному жителю несколько ударов. После чего, продолжая конфликт с вступившимся за потерпевшего отцом, злоумышленник сел за руль принадлежащего ему внедорожника, сбил последнего автомобилем и, понимая, что мужчина находится в лежачем положении на проезжей части, переехал последнего, после чего скрылся. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи через непродолжительное время после конфликта, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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