В Алуште огласили приговор жителю Московской области. Признан виновным в убийстве и нанесении травм

Прокуратура Алушты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью предметом, используемым в качестве оружия).

Судом установлено, что в июле 2022 года подсудимый в ходе словесного конфликта на одной из улиц Алушты нанес металлической трубой местному жителю несколько ударов. После чего, продолжая конфликт с вступившимся за потерпевшего отцом, злоумышленник сел за руль принадлежащего ему внедорожника, сбил последнего автомобилем и, понимая, что мужчина находится в лежачем положении на проезжей части, переехал последнего, после чего скрылся. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи через непродолжительное время после конфликта, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.