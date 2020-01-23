В Алуште осудили украинца — буянил в помещении банка. Оказалось — «хулиган-рецидивист»

Алуштинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 29 суток гражданину Украины, находившемуся 10 января 2020 года в помещении банка «Севастопольский Морской банк» с предметом, использовавшимся им в качестве оружия.

Органом дознания возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Предварительное расследование в форме дознания производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела, чем обусловлен срок, на который судом избрана мера пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Кроме того, этот гражданин 11 января текущего года уже был привлечен судом к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, выразившееся в отказе предоставления документов, которые удостоверяют его личность, а также в отказе проследовать в отдел полиции – для установления личности.