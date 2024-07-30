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В Алуште отдыхающих на педальном катамаране отнесло ветром в открытое море

В Алуште отдыхающих на педальном катамаране отнесло ветром в открытое море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:32 30.07.2024

Сегодня, в 10:35 от оперативного дежурного ЕДДС Алушты поступила информация о том, что в акватории, напротив кафе «Алустон» из-за сильного ветра 2-х человек на катамаране уносит в море. На плавсредстве к месту происшествия отправилась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

В результате люди были обнаружены на отдалении около 1 км от берега. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» надели на них спасательные жилеты и отбуксировали катамаран с людьми на берег. В медицинской помощи отдыхающие не нуждались, ну а приключение на катамаране в Черном море — запомнили на всю жизнь.

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В Алуште отдыхающих на педальном катамаране отнесло ветром в открытое море

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