В Алуште открылась Международная научно-техническая конференция

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что конференция станет отличной базой для обмена опытом, обсуждения новых идей и подходов, установления деловых контактов.

Название мероприятия говорит само за себя. Технологии, машиностроение, инженерные кадры – это все то, что обуславливает продвижение технологического прогресса любого государства, и в итоге – его суверенитета и независимости, как это не раз отмечал наш Президент. Мы должны обсуждать реальные проекты, которые можно будет применять как в гражданской сфере, так и для повышения обороноспособности нашей страны. Мы видим, насколько быстро меняются системы вооружений, РЭБ, ПВО. Зачастую успешные нововведения в этом направлении – это результат работы энтузиастов. Поэтому так важно объединять усилия и потенциал всех заинтересованных сторон, – считает Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, сегодня Крым становится одной из наиболее перспективных площадок для апробации и реализации новых технологий. «В нашей республике много вузов, предприятий, которые успешно выполняют в том числе задачи Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства обороны РФ. А отличает нас умение быстро и эффективно действовать, ориентироваться и реагировать на происходящее, поэтому крымский опыт будет востребован для дальнейшего технологического и промышленного развития России», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил готовность органов власти провести встречу с научным сообществом по результатам мероприятия для обсуждения полезных наработок и идей, которые можно воплотить в жизнь на благо страны и Крыма.

С приветственным словом также выступил ректор ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» Чингиз Якубов.

СПРАВКА. ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» совместно с ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» проводит XVII Международную научно-техническую конференцию «Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025» 9–11 сентября. В рамках мероприятия планируется обсудить современные инновации, технологии и методы управления в машиностроении и автоматизации, вопросы цифровизации производственных процессов, улучшения энергоэффективности и снижения экологической нагрузки, перспективные пути создания и развития новой техники и технологий, др.

