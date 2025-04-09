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В Алуште открыт новый филиал Центра «Мой бизнес»

В Алуште открыт новый филиал Центра «Мой бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 21:26 09.04.2025

В Алуште открылся новый филиал Центра «Мой бизнес», ставший десятым представительством на территории Крыма. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Работа Центра «Мой бизнес» направлена на всестороннюю помощь предпринимателям, начиная от этапа зарождения бизнес-идеи и заканчивая её успешным развитием. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о всех аспектах регистрации и ведения бизнеса. Будущие предприниматели могут получить квалифицированную помощь в регистрации индивидуального предпринимательства (ИП), а действующие – найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся государственной поддержки, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, что главный офис Центра расположен в Симферополе, также действуют филиалы в таких городах как Джанкой, Керчь, Евпатория, Феодосия, Ялта, а также в посёлках Раздольное, Советский и Черноморское.

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Кроме того, Центрах «Мой бизнес» доступны услуги по маркетингу и продвижению на рынке, что особенно важно для успешного старта и развития бизнеса. Также проводятся обучающие программы по предпринимательству, где каждый желающий может повысить свои навыки и знания в этой сфере.

Открытие таких Центров стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым 

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