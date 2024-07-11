В Алуште отремонтировали газопровод — раньше озвученных сроков

Работы по восстановлению газопровода под Алуштой завершены раньше срока. С 08:00 газ подается в газотранспортную систему, приборы работают в штатном режиме, — написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что специалисты закончили ремонт за 4 суток вместо озвученных ранее 10.
Напомним, 6 июля под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов. Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин 7 июля сообщал, что ремонт займет 7-10 дней.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму