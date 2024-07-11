Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Алуште отремонтировали газопровод — раньше озвученных сроков
актуально в республике
В Алуште отремонтировали газопровод — раньше озвученных сроков
Фото: pxhere.com

В Алуште отремонтировали газопровод — раньше озвученных сроков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 11.07.2024

Ремонт газопровода в городском округе Алушта в Республике Крым завершили после аварии, подача газа жителям восстановлена. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Работы по восстановлению газопровода под Алуштой завершены раньше срока. С 08:00 газ подается в газотранспортную систему, приборы работают в штатном режиме, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что специалисты закончили ремонт за 4 суток вместо озвученных ранее 10.

Напомним, 6 июля под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов. Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин 7 июля сообщал, что ремонт займет 7-10 дней.

источник: ТАСС

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.