В Алуште отремонтировали газопровод — раньше озвученных сроков

Ремонт газопровода в городском округе Алушта в Республике Крым завершили после аварии, подача газа жителям восстановлена. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Работы по восстановлению газопровода под Алуштой завершены раньше срока. С 08:00 газ подается в газотранспортную систему, приборы работают в штатном режиме, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что специалисты закончили ремонт за 4 суток вместо озвученных ранее 10.

Напомним, 6 июля под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов. Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин 7 июля сообщал, что ремонт займет 7-10 дней.

источник: ТАСС