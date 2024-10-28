В Алуште озвучили итоги работы Федерации спортивной борьбы Крыма в 2024 году

В мероприятии приняли участие президент ФСБ РК Джемал Джангобегов, первый вице-президент ФСБ РК Георгий Шестак, вице-президент ФСБ РК, олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Рустем Казаков, представители региональных федераций спортивной борьбы РК, тренеры, судьи и ведущие спортсмены республики.

Перед началом конференции Георгий Шестак выполнил важную миссию: по поручению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олега Матыцина за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ вручил Джемалу Джангобегову почетную грамоту комитета.

Руководители ФСБРК в своих выступлениях подвели итоги работы за отчетный период, рассказали о перспективах развития Федерации.

О достижениях крымских борцов в 2024 году проинформировали тренеры сборных Крыма – Болат Абдулаев (греко-римская борьба), Эдем Муратов (вольная борьба) и Андрей Добрынин (женская борьба).

В греко-римской борьбе Эмин Сефершаев выиграл предолимпийский чемпионат России, в настоящее время в составе сборной страны принимает участие в чемпионате мира в Албании. Победителями первенств России стали Эдем Пайзиев (среди юношей до 16 лет) и Исмаил Бальбек (среди юношей до 18 лет). Исмаил Бальбек также завоевал Кубок России в своей возрастной категории. Бронзовыми призерами Кубка России среди юниоров до 21 года стали Адам Абдулаев и Эльдар Эмиров. Много у классиков пятых мест, а значит, ребята включены в резерв сборных страны.

В вольной борьбе Анзор Закуев выиграл предолимпийский чемпионат России и стал победителем Игр стран БРИКС. Азамат Закуев занял третье место на Кубке Ивана Ярыгина. Ислам Шогенов взял «бронзу» первенства страны среди юниоров до 21 года. Семь борцов по разным возрастным группам включены в составы сборных России.

В женской борьбе Алина Касабиева завоевала для России олимпийскую лицензию, стала серебряным призером первенства мира и бронзовым призером первенства Европы среди юниорок до 24 лет. Амина Танделова взяла «серебро» предолимпийского чемпионата России, попала в «призы» на ряде международных рейтинговых турниров. Амиде Языджиева стала серебряным призером первенства России среди юниорок до 24 лет. Назифе Рамазанова завоевала «бронзу» первенства России среди девушек до 18 лет.

Считаю, что в 2024 году, несмотря на объективные трудности, крымские борцы достойно выступили и на всероссийской, и международной аренах, за что, конечно же, честь и хвала и самим спортсменам, и в первую очередь их тренерам. Мы искренне им благодарны и гордимся их достижениями, – отметил Джемал Джангобегов.

Также Джемал Владимирович от всего борцовского сообщества республики выразил благодарность за постоянные внимание и поддержку Главе Крыма, почетному президенту ФСБ РК Сергею Аксёнову.

Участники конференции оказались единодушны в решении о вхождении Федерации спортивной борьбы РК в состав Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» в качестве ее структурного подразделения.

Также единогласно на новый четырехлетний срок президентом ФСБ РК переизбран Джемал Джангобегов. Переизбраны, кроме того, члены исполкома Федерации Георгий Шестак (первый вице-президент), Рустем Казаков (вице-президент) и Алан Туриев (исполнительный директор). Добавлена новая штатная единица – секретарь Федерации (Ольга Гольдяева).

Президент ФСБ РК Джемал Джангобегов из личных средств вручил денежные премии особо отличившимся борцам – Эмину Сефершаеву, Эдему Пайзиеву, Исмаилу Бальбеку, Эмилю Байзакову, Марлену Ковали, Эльдару Эмирову, Куртсеиту Абдураманову, Роману Токареву, Владимиру Витенко, Эдему Гафарову, Фикрету Сеттарову, Адаму Абдулаеву, Азамату и Анзору Закуевым, Исламу Шогенову, Гураму Черткоеву, Азамату Яхутлову, Тамерлану Фанзиеву, Руслану Джангобегову, Игорю Сатановскому, Аджимурату Ибраимову, Халилу Акимову, Сурену Погосяну, Абдул-Кадыру Барагунову, Руслану Засееву, Давиду Сорокову, Имдату Кастемирову, Максиму Жакову, Магомеду Бекирову, Рустему Джелялову, Алине Касабиевой, Амине Танделовой, Веронике Гурской, Амиде Языджиевой, Марии Звягинцевой и Назифе Рамазанова (отсутствовавшим спортсменам премии передадут тренеры), а также их наставникам – Сергею Попенкову, Евгению Плутицкому, Ленуру Мамедову, Сеттару Абдулганиеву, Константину Мокриди, Игнату Греку, Ахтему Муратову, Юрию Нартикоеву, Эльбрусу Болотаеву, Олегу Никулкину, Замиру Авамилеву, Музафару Эшматову, Айдеру Абдураманову, Марлену Джаббарову и Андрею Добрынину.

На конференции также был обсужден ряд других актуальных вопросов работы Федерации.

источник: «Крымский спорт»

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