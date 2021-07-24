В Алуште под запрет попали уличные музыканты

В Алуште запретили выступления уличных музыкантов на городской набережной. Причина – коронавирус. Точнее, скопление людей и риск распространения инфекции. Власти курортного города считают, что запрет обоснован соответствующим указом Главы РК, где содержится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. В том числе, в Алуште.

Главный санитарный врач по Республике Крым и городу Севастополю объявил о том, что есть проблема в курортных городах, связанная с тем, что большое количество уличных танцоров и музыкантов, которые на набережных развлекают наших гостей, собирают вокруг себя большое количество зрителей. Было сделано замечание, что это приравнивается к культурно-массовым мероприятиям. В настоящее время действует указ Главы Республики, где четко прописано, что в Алуште есть заперт на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов, — сообщили в администрации Алушты.

Аналогичная проблема – в Ялте

Рейды мы заканчиваем в 10 часов вечера, но вынуждены констатировать, что среди уличных музыкантов – безумный хаотический спрос на Ялту. Их приезжает несметное количество, и мы физически не успеваем их удалять с набережной, — рассказали в администрации Ялты.

Запреты в Ялте срабатывают хуже, а в Алуште, где все-таки меньше курортников, проконтролировать музыкантов на набережной проще.