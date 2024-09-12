В Алуште подвели итоги реализации нацпроектов

Алуштинская набережная считается самой протяжённой в Крыму, к тому же вдоль неё находится больше всего оборудованных пляжей. Одним из самых комфортных, в том числе для маломобильных людей, которые передвигаются на колясках, теперь стал пляж «Стахеев». На галечном пляже установили кабинки для переодевания, душ и биотуалеты, появились теневые зоны, навесы, шезлонги с мягкими матрасами, зонты и урны для мусора. Кроме того, «Стахеев» стал доступнее для людей с ограниченными физическими возможностями. Спуститься в море они могут по установленному здесь пандусу общей протяжённость 10 м. А ещё на пляже оборудована бесплатная теневая зона с шезлонгами для пенсионеров и многодетных семей. За безопасность отдыхающих отвечают матросы-спасатели. В наличии у них есть аптечки, лодки и спасательные круги.

В алуштинском санатории «Киев» оборудовали круглогодичный тёплый бассейн на открытом воздухе. Выделенная федеральная субсидия позволила круглогодично работающему санаторию стать еще более привлекательным для гостей, приезжающих в межсезонье. В нём также есть джакузи и специальное подводное массажное устройство. Открытый бассейн санатория оборудовали системой подогрева воды и теперь даже в холодное время года здесь держится оптимальная для купания температура. Также за средства субсидии удалось создать условия доступности нового бассейна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлено специальное погружное устройство, которое безопасно спускает человека на воду. Специалисты также благоустроили прилегающую территорию с новым ландшафтным дизайном.

В уютном курортном посёлке Малореченское на грантовые средства в рамках нацпроекта оборудована пляжная территория парк-отеля «Московский». На территории был построен наблюдательный пост и подготовлены матросы-спасатели, заключён договор на регулярный отбор проб морской воды и по контролю за санитарным состоянием территории. Установлены информационные знаки о правилах безопасности на воде, сделан щит со спасательными кругами. Также на пляже находятся душевая, питьевой фонтан, раздевалки, зонты и лежаки, обустроена общедоступная ровная площадка с теневым навесом, сделаны деревянные дорожки.

Благоустроили и галечно-песчаный пляж «Триумф», который находится в Профессорском уголке — рядом с набережной Алушты. Выделенная на благоустройство федеральная субсидия позволила сделать его более притягательным для взрослых и детей, в том числе отдыхающих с ограниченными физическими возможностями. Для комфортного и безопасного отдыха на территории установили теневой навес, зонты, шезлонги с мягкими матрасами, кабинки для переодевания, мусорные контейнеры. А ещё поставили семь бунгало, в которых при желании можно уединиться. К морю же ведёт 240-метровая деревянная дорожка. Для семей с детьми на пляже предусмотрели пункт первой помощи матери и ребёнка, а для любителей активного отдыха – надувные аттракционы, катамараны и сапборды. За безопасностью отдыхающих следят спасатели. Для них установили два поста со всем необходимым оборудованием.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» также выполнялись работы по благоустройству и развитию инфраструктуры пляжа «Парк-отель Порто Маре», отеля «RIVIERA RESORT & SPA», санатория «Славутич», пляжа в с. Рыбачье и пляжа напротив курортного отеля «Русалма». Кроме того, в с. Солнечногорское проведена установка 30 модульных домиков на 120 мест и оснащение необходимым оборудованием для организации пункта общественного питания на улиточной ферме в Алуште.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму неотъемлемо связана с развитием транспортной инфраструктуры полуострова, увеличением туристического потока и улучшением жизни населения. На Южном берегу Крыма ведётся масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры, включающая в себя и ремонт мостовых сооружений. С 2020 года в рамках нацпроекта в Алуштинском городском округе выполнен ремонт 4-х автомобильных дорог и завершаются работы по ремонту уже 4-ого искусственного дорожного сооружения. Одним из примеров является реконструкция путепровода на автомобильной дороге Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта – Ялта. Ремонт путепровода, являющегося жизненно важным элементом дорожной инфраструктуры, обеспечивает бесперебойное и безопасное движение между населенными пунктами и регионами, улучшая транспортную доступность и комфорт для жителей и туристов. На первом этапе работ дорожники провели бетонирование и гидроизоляцию мостового полотна, устройство тротуаров, установку барьерных и перильных ограждений, что повышает прочность и долговечность сооружения. Вместе с тем, эти меры улучшают и безопасность движения, снижая риск дорожно-транспортных происшествий.

Для детской музыкальной школы села Малореченское городского округа Алушта благодаря нацпроекту «Культура» поставлены новые инструменты, оборудование и музыкальная литература. Улучшение материально-технической базы теперь позволит внедрять новые методики обучения и образовательные технологии в учебный процесс. Например, для класса теоретических дисциплин приобретено многофункциональное образовательное устройство — электронная интерактивная доска, которая дает возможность проводить занятия более эффективно и интересно. Кроме того, для обучения приобретены рояль, балалайки, гитары, скрипки и другие музыкальные инструменты.

В пгт Партенит, входящий в городской округ Алушты в 2021 году проведён капитальный ремонт Дома культуры, на базе которого созданы кружки народно — прикладного и театрального творчества по вокальным и хореографическим направлениям. Переоснащение по модельному стандарту получила и Алуштинская централизованная библиотечная система. В обновлённой библиотеке сосредоточены разнообразные ресурсы и сервисы, благодаря которым дети в комфортных условиях и в доступной форме могут получить необходимую информацию, увлекательно и с пользой провести свободное время.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в сферу культуры становится одной из целей нацпроекта «Культура». С 2023 года алуштинский музей-усадьба академика архитектуры Алексея Бекетова также стал участником нацпроекта. В рамках выделенного финансирования создан выставочный проект, снабженный цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Открылся на территории музея и Виртуальный концертный зал, где уже второй год подряд транслируются знаковые культурные мероприятия.

За время реализации нацпроекта «Образование» школы Алуштинского городского округа активно оснащают компьютерным оборудованием, появляются и специализированные Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей. Новые учебные классы с современным учебным оборудованием открыты в 3-х населённых пунктах городского округа — Маломаякской, Партенитской и Малореченской школах. В учреждения образования поставлены цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, ноутбуки, многофункциональные устройства, микроскопы, наборы для конструирования робототехнических систем, программируемых робототехнических платформ и другое. А у приверженцев здорового образа жизни появились новые места для активного времяпрепровождения. В 4-х школах округа обновлены условия для занятия детей физической культурой и спортом.

В городском округе Алушты активно развивается и первичное звено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Одной из задач здравоохранения является максимальная доступность медицинской помощи жителям. Активно строятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За 6 год реализации нацпроекта в Алуштинскую центральную городскую больницу поставлено 4 единицы оборудования. Выполнен капитальный ремонт 4-х врачебных амбулаторий и 3-х фельдшерско-акушерских пунктов. Построено и 10 новых ФАПов. Приобретено 12 автомобилей для доставки пациентов и лекарственных препаратов в медицинские организации. А в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения в 2019-2020 годах выполнена поставка 7 единиц современного медицинского оборудования.

Важнейшей задачей сегодня является создание для граждан благоприятных условий для занятий физкультурой и спортом. Большое значение в рамках нацпроекта «Демография» придаётся развитию материально-технической базы спортивных школ региона. За счет федеральных средств спортивные школы Алушты ежегодно могут существенно обновить инвентарь и оборудование.

Успешно обеспечить на практике темпы роста производительности труда и внедрение практик бережливого производства по нацпроекту «Производительность труда» в Алуштинском городском округе смогли уже на 2-х предприятиях: ООО «Ривьера Юпро» и ООО «Фрукты Старого Крыма».

Преображение общественных территорий также является приоритетным направлением развития региона. С целью формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проведено благоустройство 8 общественных территорий. Одним из знаковых объектов прошлых лет стал капитальный ремонт площади Советской в Алуште. Строители поработали над новым обликом фонтана с ночной подсветкой на 140 струй воды, который выполнен в форме разноуровневых пересекающихся кругов. А на прогулочной территории жителей и гостей города-курорта радует обновлённая пешеходная зона с новым плиточным покрытием. Строители заменили все коммуникации, плитку и бордюрный камень. Капитально отремонтировали лестницы и подходы к зданию администрации. На площади теперь и современное освещением. Территорию озеленили и предусмотрели доступ для маломобильных граждан.

Благодаря нацпроекту дополнительную поддержку получают застройщики региона, реализующие крупные проекты жилищного строительства: в новых жилых микрорайонах строятся автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации. Эти меры реализуются программой «Стимул», благодаря которой в 2021 году реализованы мероприятия по строительству подъездной дороги к жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР в городе Алушта, направленный на обеспечение транспортной инфраструктурой жилого квартала «Семейный».

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)