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В Алуште презентовали новый музей "Крепость Алустон"
© Фото: пресс-служба проекта "Лояльный Крым"

В Алуште презентовали новый музей «Крепость Алустон»

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 18:43 11.07.2020

В субботу, 11 июля, в Алуште для посетителей новый музей под открытым небом «Крепость Алустон» открылся 11 июля. Теперь на территории средневековой крепости будут проводиться экскурсии, сообщает пресс-служба проекта «Лояльный Крым».  Ранее крепость VI-XV веков была неблагоустроенна и не вызывала интерес у туристов. Однако сейчас для удобства посетителей оборудованы перила и деревянные настилы, фотозоны, созданы информационные стенды, установлены большой макет Алустона и экспозиция археологических находок, а также макеты средневекового вооружения. Крым.

Особый интерес у посетителей вызвала экспозиция изобретений XV века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе более 20 изобретений средневековых инженеров. Здесь представлены прообразы подъемного крана, велосипеда, швейной машины, прожектора, таймера и даже танка, который, как известно был изобретен Леонардо да Винчи в виде бронированного фургона с пушками, — отмечает РИА Новости Крыма.

Новый туристический объект создали местные власти совместно с предпринимателями, историками и экскурсоводами. По задумке организаторов проекта, в скором времени в Алустоне появятся интерактивные зоны, где ремесленники, кузнецы и реконструкторы помогут погрузиться в те времена, когда Алушта была центром гончарства и виноделия.

В Алуште презентовали новый музей "Крепость Алустон"

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