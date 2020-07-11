В Алуште презентовали новый музей «Крепость Алустон»

В субботу, 11 июля, в Алуште для посетителей новый музей под открытым небом «Крепость Алустон» открылся 11 июля. Теперь на территории средневековой крепости будут проводиться экскурсии, сообщает пресс-служба проекта «Лояльный Крым». Ранее крепость VI-XV веков была неблагоустроенна и не вызывала интерес у туристов. Однако сейчас для удобства посетителей оборудованы перила и деревянные настилы, фотозоны, созданы информационные стенды, установлены большой макет Алустона и экспозиция археологических находок, а также макеты средневекового вооружения. Крым.

Особый интерес у посетителей вызвала экспозиция изобретений XV века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе более 20 изобретений средневековых инженеров. Здесь представлены прообразы подъемного крана, велосипеда, швейной машины, прожектора, таймера и даже танка, который, как известно был изобретен Леонардо да Винчи в виде бронированного фургона с пушками, — отмечает РИА Новости Крыма .

Новый туристический объект создали местные власти совместно с предпринимателями, историками и экскурсоводами. По задумке организаторов проекта, в скором времени в Алустоне появятся интерактивные зоны, где ремесленники, кузнецы и реконструкторы помогут погрузиться в те времена, когда Алушта была центром гончарства и виноделия.