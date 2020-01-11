В Алуште презентуют выставку пейзажей крымских художников

В Алуште выставки картин с изображением неповторимых пейзажей, созданных крымскими художниками, презентуют в Музее-усадьбе А.Н. Бекетова 16 января (начало — 14:00).

Так, зимний горный Крым представлен в работах известного художника-акварелиста Виктора Даниленко (г. Симферополь). Миниатюры зимнего пейзажа Александра Згурского (г. Бахчисарай) и Александра Кропко (г. Симферополь) дополняют формат выставки лирическим звучанием. Используя серебристо-жемчужные краски мягко, прелесть зимнего моря передает Александр Шуринов, а красоту движения Чёрного моря – картина «Пирс в Рабочем уголке 1994» Алексея Сыс. Тема ожидания праздника звучит в картине Ивана Романчука «Зимний этюд». Рождественское настроение прекрасно передано в живописном пейзаже Александра Марьяхина «Зимнее чудо». Также публике будет представлен пейзаж «Мария» Стефана Потятицкого, выполненный в смешанной технике (холст, масло, бисер), — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Кроме того, будут демонстрироваться работы алуштинских художников: Александра Смирнова, Татьяны Лещенко-Смирновой, Веры Карачаковой. Экспозиция открывается в рамках праздничных мероприятий музея «Новогодние и рождественские истории дома Бекетовых».

Выставка в Алуште будет экспонироваться до 28 февраля 2020 года.