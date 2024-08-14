В Алуште презентуют выставку, посвященную А.П. Чехову

Основу экспозиции составят артефакты из фондовых коллекций Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника и Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского. В витринах можно будет увидеть книги и документы из личной библиотеки Чехова, подлинные фотографии, копии цензурных листов, критических отзывов и многое другое.

Посетить экспозицию «Чехов. Критика» можно будет до 13 сентября, согласно графику работы Музея писателя И.С. Шмелева.

источник: пресс-служба администрации Ялты