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В Алуште презентуют выставку, посвященную А.П. Чехову

В Алуште презентуют выставку, посвященную А.П. Чехову

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 13:43 14.08.2024

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 15 августа в 15:00 в  камерном Музее И.С. Шмелёва в Профессорском уголке Алушты откроется выставка  «Чехов. Критика». Новый выставочный проект познакомит гостей с Чеховым-критиком литературным и театральным, а также позволит увидеть критические рецензии, которые получал писатель в свой адрес. Интересно, что кто-то видел в нем современного гения, а кто-то – простого автора.

Основу экспозиции составят артефакты из фондовых коллекций Крымского  литературно-художественного мемориального музея-заповедника и Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского. В витринах можно будет увидеть книги и документы из личной библиотеки Чехова, подлинные фотографии, копии цензурных листов, критических отзывов и многое другое.

В Алуште презентуют выставку, посвященную А.П. Чехову

Посетить экспозицию «Чехов. Критика» можно будет до 13 сентября, согласно графику работы Музея писателя И.С. Шмелева.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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