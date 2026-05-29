В Алуште продолжается реконструкция набережной
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:10 29.05.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил с рабочим визитом Алушту, где оценил ход капитального ремонта берегоукрепительных сооружений. Проект охватывает участок протяженностью более одного километра и имеет важное значение для курортной инфраструктуры города.

Это комплексный объект: его реализация не только защитит береговую линию от абразии и разрушительного воздействия штормов, но и подарит жителям и гостям Крыма современную, комфортную променадную зону для прогулок у моря.

В ходе осмотра площадки Юрий Гоцанюк уделил особое внимание темпам строительства. На данный момент специалисты ведут устройство железобетонных конструкций подпорных стен, выполняют армирование и бетонирование, а также занимаются формированием будущей пешеходной зоны. Однако, несмотря на сложность задач, на объекте недостаточное количество рабочих и техники, зафиксировано отставание от утвержденного графика.

Председатель Совмина поручил подрядной организации существенно нарастить темпы работ и увеличить количество задействованных специалистов до 100 человек. Администрации города Алушты поручено установить жесткий контроль за ходом реализации проекта, чтобы не допустить дальнейших задержек.

Все работы должны быть полностью завершены до конца июня текущего года, — подытожил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

