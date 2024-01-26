В Алуште простились с земляком – командиром танка

Накануне в Алуште проводили в последний путь земляка – младшего сержанта Вооруженных сил Российской Федерации Руслана Ожиганова. Крымчанин погиб во время СВО, исполняя свой воинский долг.

Руслан Владимирович родился 4 июня 1989 года в селе Великая Знаменка Каменко-Днепровского района Запорожской области. В 17 лет переехал в Алушту. С 2011 по 2014 годы работал слесарем по эксплуатации подземных газопроводов в ПАО «Крымгазсети». Был грамотным специалистом, ответственным, порядочным и добросовестным работником. В октябре 2022 года Руслан Владимирович был мобилизован из Москвы.

Ожиганов Руслан Владимирович был настоящим патриотом. Он сражался, как истинный патриот, был командиром танка Танкового батальона 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Погиб 30 декабря 2023 года, — рассказала глава администрации Алушты Галина Огнёва.