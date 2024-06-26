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В Алуште пьяный водитель электромобиля мог натворить бед, ведь он развозил отдыхающих
Скриншот: МВД по РК

В Алуште пьяный водитель электромобиля мог натворить бед, ведь он развозил отдыхающих

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:43 26.06.2024

Дорожный инцидент в Профессорском уголке.

В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по г. Алуште обратили внимание на подозрительно движущийся по улице Набережная пассажирский электромобиль марки «EAGLE».

В ходе проверочных мероприятий сотрудники ДПС выяснили, что находившийся за рулем 32-летний местный житель не имеет соответствующих водительских документов на управление пассажирским транспортом, а также обнаружили у него признаки опьянения.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении алуштинец отказался, в связи с чем был отстранён от управления транспортным средством, – сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя электротранспорта составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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Также алуштинец был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), нарушение которой влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

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