В Алуште работник обворовал строительный объект — вывез 35 банок фасадной краски
В Алуште работник обворовал строительный объект — вывез 35 банок фасадной краски

27.10.2025

На одной из строительных площадок города пропал материал на сумму 200 тысяч рублей. Такое сообщение поступило в дежурную часть ОМВД России по г. Алуште от прораба, работающего на строительстве жилого комплекса. По словам заявителя, утром, придя на работу, он заметил, что исчезли 35 банок фасадной краски.

Оперативникам удалось установить причастность одного из работников объекта к происшествию. 26-летний местный житель во время задержания сознался в содеянном. С его слов, действуя вечером, когда сотрудники стройплощадки покинули территорию, он вывез краску на автомобиле приятеля, который ничего не знал о намерениях своего друга. Похищенное он продал за 125 тысяч рублей, которые потратил на личные расходы. Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 (Кража) УК РФ, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция Крыма напоминает гражданам о необходимости быть бдительными. Если вы стали свидетелем противоправных действий или преступлений, не оставайтесь равнодушными — сообщайте об этом в полицию по номеру телефона 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

