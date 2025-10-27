В Алуште работник обворовал строительный объект — вывез 35 банок фасадной краски

Оперативникам удалось установить причастность одного из работников объекта к происшествию. 26-летний местный житель во время задержания сознался в содеянном. С его слов, действуя вечером, когда сотрудники стройплощадки покинули территорию, он вывез краску на автомобиле приятеля, который ничего не знал о намерениях своего друга. Похищенное он продал за 125 тысяч рублей, которые потратил на личные расходы. Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 (Кража) УК РФ, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.