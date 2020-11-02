В Алуште раскрыта кража из пансионата

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнеего мужчину. Он подозревается в совершении кражи из местного пансионата.

По имеющимся данным, злоумышленник зашел в помещение административного корпуса через незапертую дверь, откуда похитил монитор, после чего скрылся. После того, как мужчина был разоблачен сотрудниками полиции, он попытался избавиться от похищенного имущества, однако полицейские разыскали украденный монитор и вернули собственнику пансионата.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, — сообщили в МВД по РК.

Полиция настоятельно рекомендуют не оставлять свои вещи без присмотра, а уходя, закрывать все помещения на замок.