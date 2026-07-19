В Алуште с 20 июля ограничат движение от трассы к Изобильному

В Алуште в понедельник на весь день ограничат движение с трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. Ограничения движения по основной трассе введено не будет, уточнила она.

В связи с необходимостью производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки на участке строительства дороги в обход Алушты 20 июля с 06.00 до 22.00 будет введено временное ограничение дорожного движения со стороны трассы в сторону села Изобильное, – сказано в сообщении Огневой в МАСК.

Муниципальный автобусный маршрут № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 – через поселок Красный Рай, без проезда через Нижнюю Кутузову.

Эту информацию мэр просит учитывать при планировании своих передвижений.

На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании «ВАД». Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 18