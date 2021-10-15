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В Алуште - сбор российских велосипедистов-сурдалимпийцев
фото: ВКонтакте, ТЦСПСКР "Крымский"

В Алуште — сбор российских велосипедистов-сурдалимпийцев

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:53 15.10.2021

В Алуште на базе Федерального спортивного центра «Крымский» 17 октября завершаются трехнедельные тренировочные сборы российской команды по велоспорту в дисциплине маунтинбайк (спорт глухих). На горных трассах в районе города спортсмены проводят подготовку к летним Сурдлимпийским играм, которые из-за пандемии были перенесены на май 2022 года, сообщает пресс-служба Центра.

Сейчас у нас заканчивается сезон, но главный старт впереди – это Сурдлимпиада, – говорит тренер сборной России по велоспорту-маунтинбайк (спорт глухих) Кирилл Пестов. Наш вид спорта вошел в программу Игр недавно и это будет наше третье выступление. Конечно, перенос всех соревнований очень сильно изменил график тренировок, но мы продолжаем идти к нашей цели, и здесь, в Крыму, очень хорошие условия для ее достижения – хорошие трассы и благоприятная для тренировок погода, отличная спортивная база.

В сборах принимают участие 8 спортсменов, 2 тренера и врач сборной.

В велоспорте-маунтинбайк наши сурдалимпийцы победно дебютировали в 2013 году на 22-х Сурдлимпийских играх в Софии (Болгария). И на последней Летней Сурдлимпиаде в общемедальном зачете лидером также стала сборная России, завоевав 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую награду, несколько из них принадлежат велосипедистам.

Справка

  • Летние Сурдлимпийские игры (SummerDeaflympics. – англ.) – традиционные спортивные соревнования глухих, которые проводятся с 1924 года отдельно от Паралимпийских игр (среди других категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья). Они проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта для обычных спортсменов. В этом заключается их отличие от паралимпийцев, которые соревнуются по специальным правилам, разработанным для различных степеней инвалидности. Единственное медицинское ограничение для глухих – потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.

Источник: «Крымский спорт»

В Алуште - сбор российских велосипедистов-сурдалимпийцев

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