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В Алуште «сердобольный» мужчина фиктивно прописывал иностранцев. Клянется: «безвозмездно»
Фото: МВД по РК

В Алуште «сердобольный» мужчина фиктивно прописывал иностранцев. Клянется: «безвозмездно»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:02 27.02.2024

В рамках реализации оперативно-профилактического мероприятия «Иностранный работник» участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Алуште выявили и пресекли на территории обслуживания факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Со слов мужчины, он предоставлял иностранным гражданам услуги по их просьбе на безвозмездной основе. В своей квартире по месту регистрации подозреваемый поставил на фиктивный учет 8 иностранных граждан без предоставления им данного жилья, — рассказали в МВД по РК.

Полиция «клятвам» алуштинца не поверила. По ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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