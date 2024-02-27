В Алуште «сердобольный» мужчина фиктивно прописывал иностранцев. Клянется: «безвозмездно»

В рамках реализации оперативно-профилактического мероприятия «Иностранный работник» участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Алуште выявили и пресекли на территории обслуживания факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Со слов мужчины, он предоставлял иностранным гражданам услуги по их просьбе на безвозмездной основе. В своей квартире по месту регистрации подозреваемый поставил на фиктивный учет 8 иностранных граждан без предоставления им данного жилья, — рассказали в МВД по РК.

Полиция «клятвам» алуштинца не поверила. По ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.