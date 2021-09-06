 В Алуште Следком разобрался в деле о мошенничестве под видом долевого строительства дома

В Алуште завершено расследование уголовного дела в отношении троих учредителей строительной фирмы, обвиняемых в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что в период с декабря 2015 по декабрь 2016 годы трое мужчин, осуществляя руководство строительной фирмой, обманным путем в целях личного обогащения по предварительному сговору похитили у местного жителя почти 1,5 млн. рублей.

Фирма, заключив с администрацией города Алушта договор аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома по улице 60 лет СССР, начала работы по возведению, однако не смогла его достроить, поскольку земельный участок оказался обременен правами третьих лиц. Кроме того, в штате фирмы не было достаточного количества сотрудников, отсутствовала на балансе спецтехника, достаточное количество собственных финансов для строительства дома. Тогда учредители ООО, поняв, что они не смогут построить дом, решили под видом привлечения средств дольщиков похитить их денежные средства. Мужчины разработали план привлечения граждан, готовых заключить с ними договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, распределили роли в преступной схеме. Для привлечения будущих дольщиков сообщники разместили в интернете рекламу. На объявление откликнулась семейная пара, которой учредители предложили заключить с фирмой договор и тем самым приобрести по цене ниже рыночной (из расчета 40 тысяч рублей за 1 кв. метр) однокомнатную квартиру в строящемся доме, чего на тот период времени не предлагала ни одна из строительных организаций в Крыму, — рассказали подробности в Следкоме.

Учредители фирмы частями получили от жителя Алушты денежные средства на общую сумму 1 492 000 рублей, однако дом так и не был возведен. Финансами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив гражданину имущественный ущерб на сумму, являющуюся особо крупным размером.

Проведены необходимые следственные действия, направленные на установления обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Вместе с тем в настоящее время в Алуштинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении этих же лиц по обвинению в аналогичных преступлениях в отношении еще 11 пострадавших дольщиков, которым был причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. С целью возмещения ущерба, нанесенного гражданам, следствием наложен арест на имущество и счета фигурантов уголовного дела.