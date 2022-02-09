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В Алуште – снова круглосуточная подача воды

В Алуште – снова круглосуточная подача воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:54 09.02.2022

В Алуште возвращаются к режиму круглосуточной подачи воды. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время. В данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 млн. кубометров воды. Для сравнения — за весь 2021 год было накоплено 4,5 млн. кубометров, — отметил Аксёнов.

По его мнению, в целом запасов хватит городу до конца года и позволит спокойно провести курортный сезон.

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Напомним, Алушта — последний город в Крыму, где все еще продолжали действовать ограничения по подаче воды (воду перекрывали с 23:00 до 6:00).


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