Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В Алуште создадут шахматный клуб
Новости Республики
В Алуште создадут шахматный клуб
фото: ГК "Интеллект"

В Алуште создадут шахматный клуб

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:19 11.06.2025

В Алуште состоялось подписание меморандума о скором открытии шахматного клуба на территории апарт-комплекса «Крымская Резиденция». Документ подписали руководитель Группы компаний «Интеллект» Алексей Васильев и обладатель Кубка мира, чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин.

Это будет наш первый совместный проект, который в последующем будет масштабироваться, увеличиваться во всех реализуемых проектах Группы компаний «Интеллект», — Алексей Васильев.

Открытие шахматного клуба в Алуште — значимое событие для спортивной и общественной жизни города и всего Южного берега Крыма. Особый символизм этому событию придаёт тот факт, что Сергей Карякин — уроженец Симферополя, именно в Крыму начался его путь в большой спорт. Сегодня он возвращается на малую родину, чтобы поддержать развитие шахматного движения и вдохновить новое поколение юных крымчан.

Узнайте больше:  В Севастополе анонсируют Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры-2025"

Новый клуб станет вторым по счету в Крыму — первый был открыт в 2024 году в Симферополе. В рамках работы клуба планируются регулярные занятия, турниры и мастер-классы. Шахматы способствуют развитию у детей логического и критического мышления, умения планировать, концентрироваться, а также объективно оценивать свои действия — навыки, которые крайне важны как в учёбе, так и в жизни.

источник: Отдел маркетинга ГК «Интеллект»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.