В Алуште создадут шахматный клуб

В Алуште состоялось подписание меморандума о скором открытии шахматного клуба на территории апарт-комплекса «Крымская Резиденция». Документ подписали руководитель Группы компаний «Интеллект» Алексей Васильев и обладатель Кубка мира, чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин.

Это будет наш первый совместный проект, который в последующем будет масштабироваться, увеличиваться во всех реализуемых проектах Группы компаний «Интеллект», — Алексей Васильев.

Открытие шахматного клуба в Алуште — значимое событие для спортивной и общественной жизни города и всего Южного берега Крыма. Особый символизм этому событию придаёт тот факт, что Сергей Карякин — уроженец Симферополя, именно в Крыму начался его путь в большой спорт. Сегодня он возвращается на малую родину, чтобы поддержать развитие шахматного движения и вдохновить новое поколение юных крымчан.

Новый клуб станет вторым по счету в Крыму — первый был открыт в 2024 году в Симферополе. В рамках работы клуба планируются регулярные занятия, турниры и мастер-классы. Шахматы способствуют развитию у детей логического и критического мышления, умения планировать, концентрироваться, а также объективно оценивать свои действия — навыки, которые крайне важны как в учёбе, так и в жизни.

источник: Отдел маркетинга ГК «Интеллект»