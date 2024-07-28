В Алуште спасли двух подростков, которые не смогли самостоятельно добраться до берега

В службу спасения поступила информация о том, что в районе недостроенного яхт — клуба 2-х человек уносит в море. Требуется помощь спасателей. К месту вызова на плавсредстве направились сотрудники Алуштинского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 спасатель спецотряда ГУ МЧС России по РК. Несовершеннолетние решили переплыть на другой недостроенный причал. Двое из них доплыли, а двое, в том числе и травмированный, не смогли справиться со стихией. Спасатели извлекли из воды 2-х подростков и на плавсредстве доставили их к берегу, после этого отвезли в больницу для оказания дальнейшей помощи. Кроме этого, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели с ними профилактическую беседу о недопустимости купания в неположенных местах, особенно в штормовую погоду, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.