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В Алуште спасли отдыхающего. Доплыть до буйков получилось, а назад – никак

В Алуште спасли отдыхающего. Доплыть до буйков получилось, а назад – никак

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 22:03 25.07.2024

Обычный профилактический рейд водолазной службы ГУ МЧС России по РК в Алуште стал спасительным для пловца.

Спасатели заметили, как турист подает знаки о помощи. Житель Хабаровска находился от берега в 600 м, из последних сил держался за морской буй. С помощью спасательного круга мужчину подняли на катер и доставили на берег.

Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно — силы не рассчитал, – поведал отдыхающий.

Турист поблагодарил спасателей и пообещал так далеко больше не заплывать.

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