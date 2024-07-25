В Алуште спасли отдыхающего. Доплыть до буйков получилось, а назад – никак

Обычный профилактический рейд водолазной службы ГУ МЧС России по РК в Алуште стал спасительным для пловца.
Спасатели заметили, как турист подает знаки о помощи. Житель Хабаровска находился от берега в 600 м, из последних сил держался за морской буй. С помощью спасательного круга мужчину подняли на катер и доставили на берег.
Давно не плавал, думал размяться. От берега отплыл, а вот обратно — силы не рассчитал, – поведал отдыхающий.
Турист поблагодарил спасателей и пообещал так далеко больше не заплывать.
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С тегами: МЧС России в Крыму