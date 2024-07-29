В Алуште специалисты осматривали городские пляжи с моря

Мероприятие нацелено на выявление соблюдения пользователями требований Правил охраны жизни людей на водных объектах. Особое внимание в процессе мониторинга уделялось дежурству спасателей на пляжах со всем необходимым оборудованием для оказания помощи людям. В отношении ООО «Нева-Каскад 2009» (пляж «Старый замок», АЛ-48) администрацией города был составлен протокол об административном правонарушении за отсутствие матросов-спасателей в часы работы пляжа.Также были выявлены замечания и выписаны предписания пользователям пляжей за нарушение пункта 2.14 Правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 480, а именно, на территории пляжа не далее 5 метров от береговой линии выставляются через каждые 25 метров стойки (щиты) со спасательными кругами и «концами Александрова», — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.