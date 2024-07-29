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В Алуште специалисты осматривали городские пляжи с моря
фото: Администрация города Алушты

В Алуште специалисты осматривали городские пляжи с моря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:47 29.07.2024

Основной задачей сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в ходе осмотра городских пляжей с моря является проведение разъяснительной работы с матросами — спасателями и профилактика несчастных случаев

Мероприятие нацелено на выявление соблюдения пользователями требований Правил охраны жизни людей на водных объектах. Особое внимание в процессе мониторинга уделялось дежурству спасателей на пляжах со всем необходимым оборудованием для оказания помощи людям. В отношении ООО «Нева-Каскад 2009» (пляж «Старый замок», АЛ-48) администрацией города был  составлен протокол об административном правонарушении за отсутствие матросов-спасателей в часы работы пляжа.Также были выявлены замечания и выписаны предписания пользователям пляжей за нарушение пункта 2.14 Правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 480, а именно, на территории пляжа не далее 5 метров от береговой линии выставляются через каждые 25 метров стойки (щиты) со спасательными кругами и «концами Александрова», — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В Алуште специалисты осматривали городские пляжи с моря

фото: Администрация города Алушты

Основной задачей сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в ходе таких мероприятий является проведение разъяснительной работы с матросами — спасателями и профилактика несчастных случаев.

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Фото Администрации города Алушты

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