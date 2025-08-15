В Алуште стартовала стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика»

Сегодня совместно с представителями органов власти, а также крупного, среднего и малого бизнеса, на нашей ежегодной встрече в формате стратегической сессии обсуждаем новые пути к повышению эффективности реализации федерального проекта «Производительность труда». Стоит отметить, что Крым в этом плане год от года демонстрирует всё более положительную динамику, участниками федерального проекта у нас на сегодняшний день являются уже 67 предприятий и ежеквартально эта цифра только растёт, — рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что с начала года в республике обучение инструментам повышения производительности труда прошли 214 сотрудников предприятий, а программу подготовки инструкторов по бережливому производству на предприятиях освоили 13 человек.

Особое внимание хочу обратить на то, что вот уже второй год подряд крымский региональный центр компетенций находится в тройке лидеров РЦК среди субъектов Российской Федерации. При этом совместная работа экспертов ФЦК и РЦК позволила предприятиям республики не только получить дополнительные профессиональные компетенции, но и положительно отразилась на их производительности, открыв возможности для получения дополнительной прибыли при минимальных затратах, — подытожила Ирина Кивико.

В этом году программа мероприятий стратегической сессии «Сфера-ПРО. Экономика» объединила сразу несколько крупных направлений, в том числе, образовательные программы, посвященные развитию искусственного интеллекта и роботизации, а также программы по развитию индустрии гостеприимства и внедрению бережливого производства для повышения операционной эффективности.

Напомним, мероприятие организовано и проводится Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК