Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Алуште стартовала стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика»
Новости Республики
В Алуште стартовала стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика»
фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

В Алуште стартовала стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:40 15.08.2025

В Алуште проходит стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика», участие в которой принимают более 200 гостей из разных регионов страны, в том числе, представители новых субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Сегодня совместно с представителями органов власти, а также крупного, среднего и малого бизнеса, на нашей ежегодной встрече в формате стратегической сессии обсуждаем новые пути к повышению эффективности реализации федерального проекта «Производительность труда». Стоит отметить, что Крым в этом плане год от года демонстрирует всё более положительную динамику, участниками федерального проекта у нас на сегодняшний день являются уже 67 предприятий и ежеквартально эта цифра только растёт, — рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что с начала года в республике обучение инструментам повышения производительности труда прошли 214 сотрудников предприятий, а программу подготовки инструкторов по бережливому производству на предприятиях освоили 13 человек.

Особое внимание хочу обратить на то, что вот уже второй год подряд крымский региональный центр компетенций находится в тройке лидеров РЦК среди субъектов Российской Федерации. При этом совместная работа экспертов ФЦК и РЦК позволила предприятиям республики не только получить дополнительные профессиональные компетенции, но и положительно отразилась на их производительности, открыв возможности для получения дополнительной прибыли при минимальных затратах, — подытожила Ирина Кивико.

В этом году программа мероприятий стратегической сессии «Сфера-ПРО. Экономика» объединила сразу несколько крупных направлений, в том числе, образовательные программы, посвященные развитию искусственного интеллекта и роботизации, а также программы по развитию индустрии гостеприимства и внедрению бережливого производства для повышения операционной эффективности.

Узнайте больше:  Курорты Крыма - в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли значительно

Напомним, мероприятие организовано и проводится Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x