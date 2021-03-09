В Алуште супружеская пара промышляла торговлей наркотиками

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России в Алуште были задокументированы два факта сбыта наркотических средств.

Оперативниками задержана семейная пара: 33-летняя уроженка Ташкентской области, которая подозревается в сбыте пакета с порошкообразным веществом, и её сожитель — 30-летний местный житель, совершивший сбыт аналогичного вещества. Изъятое у подозреваемых вещество, согласно заключения экспертизы, является наркотическим средством — производное N-метилэфедрона, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере). Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков в дежурную часть ближайшего отдела полиции либо по единому номеру телефона полиции «102».

Ваш звонок поможет привлечь к ответственности преступников, а также спасти множество человеческих жизней! — подчёркивают правоохранители.