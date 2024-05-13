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В Алуште выявили и изъяли в квартире у местного жителя марихуану

В Алуште выявили и изъяли в квартире у местного жителя марихуану

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:50 13.05.2024

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проверке оперативной информации обнаружили и изъяли в квартире у 51-летнего местного жителя полимерный пакет с высушенным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, 2 бумажных свертка с измельченным веществом растительного происхождения и электронные весы, а на балконе в тумбе, оборудованной лампой, системой вентиляции, фильтрами и датчиком температуры полицейские нашли небольшой куст в текстильном горшке, похожий на растение конопля.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество общей массой 15,38 граммов является наркотическим средством растительного происхождения каннабис (марихуана), а предоставленное растение – конопля, содержащее наркотическое вещество. Также эксперты выявили в смывах весов наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Мужчина признался полицейским, что выращивал наркосодержащее растение в домашних условиях, срезал листья и высушивал их исключительно для личного употребление без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В Алуште выявили и изъяли в квартире у местного жителя марихуану В Алуште выявили и изъяли в квартире у местного жителя марихуану

Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».  Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Полиция Крыма призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по единому номеру 102. Анонимность гарантируется!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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