В Алуште выявили и изъяли в квартире у местного жителя марихуану

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество общей массой 15,38 граммов является наркотическим средством растительного происхождения каннабис (марихуана), а предоставленное растение – конопля, содержащее наркотическое вещество. Также эксперты выявили в смывах весов наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Мужчина признался полицейским, что выращивал наркосодержащее растение в домашних условиях, срезал листья и высушивал их исключительно для личного употребление без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Крыма призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по единому номеру 102. Анонимность гарантируется!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым