В Алуште выявили и изъяли в квартире у местного жителя марихуану

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проверке оперативной информации обнаружили и изъяли в квартире у 51-летнего местного жителя полимерный пакет с высушенным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, 2 бумажных свертка с измельченным веществом растительного происхождения и электронные весы, а на балконе в тумбе, оборудованной лампой, системой вентиляции, фильтрами и датчиком температуры полицейские нашли небольшой куст в текстильном горшке, похожий на растение конопля.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество общей массой 15,38 граммов является наркотическим средством растительного происхождения каннабис (марихуана), а предоставленное растение – конопля, содержащее наркотическое вещество. Также эксперты выявили в смывах весов наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Мужчина признался полицейским, что выращивал наркосодержащее растение в домашних условиях, срезал листья и высушивал их исключительно для личного употребление без цели сбыта, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция Крыма призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по единому номеру 102. Анонимность гарантируется!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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