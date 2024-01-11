Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Алуште за мошенничество при получении материнского капитала осуждена местная жительница
актуально в республике
В Алуште за мошенничество при получении материнского капитала осуждена местная жительница

В Алуште за мошенничество при получении материнского капитала осуждена местная жительница

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:05 11.01.2024

Отделалась штрафом и возмещением ущерба.

В Алуште осуждена 45-летняя местная жительница. Дама хотела «обналичить» маткапитал, но «хитрость» была раскрыта. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»).

Судом установлено, что женщина, являясь матерью двоих детей, в октябре 2019 года предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации заведомо недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которые она якобы направила на погашение долга, затраченного на приобретение земельного участка в Волгоградской области. Таким образом подсудимая получила более 400 тыс. рублей. При этом фактически денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности осужденной приговорил ее к штрафу. Предъявленный прокурором иск о взыскании с женщины ущерба, причиненного преступлением, будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.