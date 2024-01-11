В Алуште за мошенничество при получении материнского капитала осуждена местная жительница

Отделалась штрафом и возмещением ущерба.

В Алуште осуждена 45-летняя местная жительница. Дама хотела «обналичить» маткапитал, но «хитрость» была раскрыта. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»).

Судом установлено, что женщина, являясь матерью двоих детей, в октябре 2019 года предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации заведомо недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которые она якобы направила на погашение долга, затраченного на приобретение земельного участка в Волгоградской области. Таким образом подсудимая получила более 400 тыс. рублей. При этом фактически денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности осужденной приговорил ее к штрафу. Предъявленный прокурором иск о взыскании с женщины ущерба, причиненного преступлением, будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.