В Алуште за получение взятки задержали чиновника

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностного лица сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым во взаимодействии с сотрудниками ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и г. Севастополю выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Алушты.
Установлено, что в июне 2022 года 52-летняя местная жительница, являясь председателем конкурсной (аукционной) комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, купли-продажи имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта, получила взятку в сумме 200 000 рублей от 50-летнего представителя организации за оказание ему помощи в выигрыше на торгах. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.
Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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