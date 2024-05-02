В Алуште за попытку убийства и кражу мужчина предстанет перед судом

В Алуште прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в августе прошлого года, находясь по месту жительства своей знакомой, в ходе конфликта обвиняемый вытолкнул ее из окна второго этажа многоквартирного дома. Довести свой умысел до конца обвиняемый не смог ввиду того, что потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь. Также обвиняемый украл из дома потерпевшей материальные ценности на общую сумму 12 тыс. рублей. Осужденный оперативно был задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре.