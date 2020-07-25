В Алуште задержали «гастролёра» — обворовывал людей в подземном переходе

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России в Алуште во взаимодействии с коллегами из Севастополя был установлен ранее судимый мужчина, причастный к совершению двух грабежей в подземном пешеходном переходе Алушты.

Задержанным оказался 36–летний житель Ялты, который «гастролировал» по городам крымского полуострова в поисках криминальной наживы. Как было установлено, злоумышленник заходил в подземный пешеходный переход за какой-нибудь из женщин, после чего нападал на потерпевших и с применением насилия отбирал у них ценные вещи и ювелирные украшения. Органами внутренних дел зарегистрировано несколько эпизодов преступной деятельности мужчины, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Оперативниками устанавливается причастность злоумышленника к другим преступлениям на территории Республики Крым и Севастополя.