В Алуште задержали гражданина, распространявшего фейки о спецоперации на Украине

В Алуште полицейскими выявлен факт публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Сотрудникам уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, удалось установить и задержать 31-летнего жителя Алушты, который наклеил клевещущую листовку на калитке одного домовладения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, по месту жительства подозреваемого изъята компьютерная техника, телефоны и листовки запрещенного содержания, — сообщили в МВД по РК.

Материалы, собранные оперативниками переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

ДОПОЛНЕНО: Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что местный житель в своей квартире по улице с 50 лет Октября изготовил листовки с заведомо ложной информацией об участии российских войск на территории Украины в период проведения специальной военной операции, разбрасывал их по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал по улицам города, на остановках общественного транспорта. Когда же он узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее службу на территории ведения спецоперации, то обклеил листовками с порочащей информацией и его дом, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемый — 31-летний разнорабочий из Алушты, ранее судимый за сбыт наркотиков. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.