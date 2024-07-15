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В Алуште задержали местного жителя — подозревают в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений

В Алуште задержали местного жителя — подозревают в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:53 15.07.2024

В ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште, при осмотре хозяйственной постройки на дачном участке 39-летнего ранее не судимого местного жителя, выявили 12 пластиковых емкостей с растениями конопли, полиэтиленовый пакет с высушенными листьями, имеющими специфический запах, а также специальную фито-лампу, предназначенную для выращивания различных культур.

Экспертиза подтвердила, что предоставленные побеги растений относятся к роду Cannabis и содержат наркотическое вещество, а высушенные листья серо-зеленого цвета общей массой более 130 граммов, в перерасчете на высушенное вещество, являются частями растения конопля. Подозреваемый свою вину признал и рассказал полицейским, что культивацией запрещенных растений занимается около полугода. Выращивал и высушивал наркосодержащее растение для личного употребления, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В Алуште задержали местного жителя - подозревают в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений

Следователем ОМВД России по г. Алуште в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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Подозреваемый привлечен и к административной ответственности по ст. 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), нарушение которой влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция призывает! Если вы владеете информацией о фактах распространения наркотиков, лицах занимающихся приобретением или хранением запрещенных веществ, а также о лицах занимающихся выращиванием наркосодержащих растений, сообщите об этом в полицию по единому номеру 102, конфиденциальность гарантируется.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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