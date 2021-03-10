В Алуште задержали нетрезвого водителя микроавтобуса. Штрафом не отделается

В Алуште, в ходе проведения операции «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС остановили микроавтобус «Форд Транзит» под управлением 30-летнего молодого человека, который направлялся по маршруту «Симферополь – Ялта». Как уточнили в ГИБДД, во время проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения. Гражданину было предложено пройти освидетельствование на месте, а также проехать в специализированное медицинское учреждение, однако от освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

При проверке по базам данных было установлено, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 11.23 (управление транспортным средством без технического средства контроля), ч. 2 ст. 12.1 (управление автобусом, оборудованным для перевозок людей, не прошедшим государственный технический осмотр), ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством), а также ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), — отметили в МВД по РК.

Сотрудниками ОМВД России по г. Алуште решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.