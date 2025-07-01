В Алуште задержали вандалов — попались девушкам под руку клумбы с цветами

Призываем всех граждан бережно относиться к общественной собственности и окружающей среде. В случае обнаружения фактов порчи имущества или других правонарушений, просим незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефону 102.

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