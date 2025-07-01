В Алуште задержали вандалов — попались девушкам под руку клумбы с цветами

Сотрудники ОМВД России по г. Алуште оперативно отреагировали на публикацию пользователей социальных сетей, которые пожаловались на компанию молодых людей, повредивших цветы на клумбе, расположенной по ул. Набережной.
В результате проведенной проверки полицейские установили личности правонарушителей. По данному факту были задержаны и доставлены в отдел полиции девушки в возрасте 18 и 20 лет, которые испортили объекты городской инфраструктуры. В отношении нарушительниц составлены административные протоколы по статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества). Им грозит штраф, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Полиция Крыма напоминает, что городское имущество – это наша общая собственность, и его сохранность зависит от каждого жителя. Порча объектов благоустройства не только ухудшает внешний вид города, но и требует дополнительных затрат из бюджета на их восстановление:
Призываем всех граждан бережно относиться к общественной собственности и окружающей среде. В случае обнаружения фактов порчи имущества или других правонарушений, просим незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефону 102.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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