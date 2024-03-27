В Алуште задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия

В Алуште сотрудники уголовного розыск, совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в рамках оперативно-профилактических мероприятий выявили факт незаконного хранения оружия жителем одного из поселков региона.

В результате обыска у ранее судимого 40-летнего уроженца одного из субъектов Российской Федерации изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, снаряженный магазином с восемью патронами. Изъятое хранилось под матрацем кровати в жилой комнате частного домовладения. Обнаруженные по месту жительства подозреваемого предметы направлены на исследование. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является нарезным, одноствольным, казнозарядным, самозарядным огнестрельным оружием – пистолет, а 8 изъятых патронов предназначены для использования в нарезном огнестрельном оружии, — сообщили в МВД по РК.

Подозреваемый отказался от дачи пояснений в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, однако установлено, что лицензия на право хранения оружия и боеприпасов у него отсутствовала.

Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.