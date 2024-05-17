В Алуште завершено благоустройство территории тренировочного центра «Крымский»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили благоустройство прилегающей территории расположенного в Алуште тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая площадь благоустроенной территории составляет 9 тыс. кв. м. Специалисты обустроили удобные дорожки из брусчатки и проезды между корпусами, организовали новые парковочные пространства, установили на территории центра малые архитектурные формы, современную систему уличного освещения и провели озеленение, – сообщили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что на базе центра продолжаются работы по реконструкции наклонно-кроссовой дорожки протяженностью более 1000 метров. Она будет оснащена управляемыми системами искусственного освещения и хронометража. Завершить работы по ее реконструкции планируется в 2025 году.

Помимо этого, на территории тренировочного центра «Крымский» уже завершается строительство комплекса с открытым 50-метровым бассейном для спортивного и синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. Там будут оборудованы помещения для подготовительных занятий по прыжкам в воду, залы хореографии, бокс, универсальных спортивных занятий, гидротермальный блок и тренажерный зал.

Новый тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» расположен в городе Алушта на южном берегу Крыма по адресу ул. Перекопская, 9. Строительство объекта осуществляется в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»