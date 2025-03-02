В Анапе перекапывают дно Чёрного моря — ищут залежи мазута

После проведения мониторинга с воздуха на снятом видео отмечают места, где есть темные участки под водой, а значит — на дне может быть мазут. Такие места, как только позволяет погода, обследуют под водой. Отрабатывают каждый подозрительный участок, — говорится в сообщении.

Работают две водолазные станции от Армавирского и Сочинского отряда «Кубань-СПАС». При каждом погружении водолазы обязательно прокапывают участки дна, чтобы проверить, нет ли под слоем песка нефтепродуктов.

Мы проверяем чистоту дна, а также определяем, есть залежи мазута или нет. Помимо работы водолазов, мы также отрабатываем подводную съемку. Мониторинг проводим при помощи подводных дронов, – рассказал замначальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов.

В штормовую погоду песок на дне переносится на большие расстояния и заносит залежи мазута. Работа водолазов осложняются сложными погодными условиями – им приходится работать при температуре воды +7, +8 градусов и минусовых температурах воздуха. Во время шторма выход в море запрещен.

Накануне специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.

источник: РИА Новости Крым