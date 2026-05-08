В апреле на номер 112 в Крыму поступило более 71 тысячи экстренных вызовов
источник фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 08.05.2026

В апреле 2026 года единый номер экстренных служб 112 в Республике Крым принял и обработал 71 257 обращений от граждан.

По данным службы, на профильные номера экстренных оперативных служб было переадресовано: на пожарную охрану «101» — 1760 вызовов, на полицию «102» — 10 077 обращений, на скорую медицинскую помощь «103» — 13 350 вызовов, в газовую службу «104» — 771 обращение. Кроме того, по тематике «антитеррор» зарегистрировано 1238 звонков, 555 вызовов отнесены к категории детской шалости.

Помимо переадресации экстренных обращений, специалисты Службы-112 оказали гражданам консультационную помощь в 3437 случаях, разъясняя порядок действий в различных нештатных ситуациях.

МЧС Республики Крым напоминает, что позвонить по номеру 112 можно, находясь вне зоны покрытия своей сети, без денежных средств на счете и даже при отсутствии SIM-карты в телефоне. В апреле было зафиксировано более 17 000 вызовов, поступивших с мобильных устройств без установленной SIM-карты.

источник: КрымИНФОРМ

