В апреле севастопольский Центр общения старшего поколения посетили 100 горожан

Найти душевное равновесие, станцевать танго, насладиться поэзией, а также изучить азы работы на компьютере и многое другое севастопольские пенсионеры могут в Центре общения старшего поколения. В апреле 2024 года здесь побывали сто активных жителей города.

11 апреля на очередном занятии по танцам посетители Центра отрабатывали движения аргентинского танго. 19 апреля состоялось мероприятие по подготовке к городскому конкурсу игрушек «Куклы разные нужны, куклы разные важны!». Накануне Дня Победы в Центре состоялось заседание клуба поэзии «Лирика военных лет» местной организации Союза пенсионеров России и представителей городского совета ветеранов. Встреча была посвящёна 80-летию освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 года, — сообщили в пресс-службе Отделения СФР по г. Севастополю.

Напоминаем, что стать активистом Центра общения может любой севастопольский пенсионер. Центр действует на базе регионального Отделения СФР по адресу: ул. Дзержинского, д. 53. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45 без перерыва.

Подробнее о работе севастопольского Центра общения старшего поколения читайте на сайте СФР .

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю