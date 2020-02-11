В апреле состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду, 22 апреля 2020 года. Этот день, вероятно, объявят выходным.

Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днем. Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом, — подтвердил сопредседатель рабочей группы, которая обсуждает и готовит поправки в основной закон, сенатор Андрей Клишас. Его слова привел «Интерфакс» .

СМИ уже называли даты возможного плебисцита. Кроме 22 апреля, обсуждалось 12 апреля — это воскресенье. Делать этот день выходным отдельным законом нет необходимости.

Президент России Владимир Путин насчет дня голосования сказал проще: работу над поправками в Конституцию вполне возможно завершить в «здравые сроки». По мнению главы государства, три с небольшим месяца — как раз такое время. О внесении поправок в основной закон страны президент впервые заявил в ходе послания к Федеральному собранию в январе 2020 года.

Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно, — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию РБК о том, что голосование по поправкам в конституцию могут провести в будний день 22 апреля, который специально для этого будет объявлен выходным.

Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание насчет общих сроков проведения голосования — будет ли это середина или конец апреля — представитель Кремля подчеркнул: «Нет, никаких дат нет, и они не объявлялись, как вы знаете».