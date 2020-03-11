В апреле в Крым пойдут поезда из Мурманска

Пассажирский поезд «Таврия» по маршруту Мурманск — Симферополь начнет курсировать с 25 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд Мурманск — Симферополь будет курсировать один раз в девять дней и следовать через Обозерскую, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Первый состав отправится в путь 25 апреля из Мурманска.

В компании сообщили также, что билеты уже поступили в продажу. Курсировать поезда будут до конца октября, однако при наличии устойчивого пассажиропотока этот срок могут продлить.

Ранее генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов сообщал, что после запуска первых поездов в Крым от жителей разных регионов поступают просьбы расширить географию перевозок, компания запланировала к маю 2020 года увеличить маршрутную сеть за счет временных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе, всего будет около восьми временных, летних маршрутов. Кроме Мурманска, рассматривают направления Екатеринбург и Кисловодск.