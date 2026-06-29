В армии России создают единую систему борьбы с БПЛА

Во всех группировках войск Вооруженных сил РФ применяется эшелонированная система тактических перехватчиков дронов, система противодействия беспилотникам формируется в единую систему ПВО со множеством элементов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Ситуация меняется каждые два-три месяца. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные, прежде всего, FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем, – приводит словам министра РИА Новости.

По его словам, система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов с различными задачами.

В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов, — пояснил Белоусов.

Глава Минобороны добавил, что в войсках активно создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности.

У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее, — уточнил он.

источник: РИА Новости Крым

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