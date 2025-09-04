Прямо сейчас:
В Армянске 5 сентября перекроют улицы и изменят движение транспорта
В Армянске 5 сентября перекроют улицы и изменят движение транспорта

Плановые антитеррористические учения силовых структур состоятся в пятницу в Армянске, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко. По его словам, в городе временно изменят движение транспорта и перекроют отдельные улицы.

5 сентября 2025 года ориентировочно с 10:00 до 18:00 на территории города Армянска пройдут плановые учения силовых структур по антитеррористической защищенности. Частично будут перекрыты улицы Школьная, Гайдара, Садовая, Перекопская, – уточнил он.

Кроме того, Телиженко уточнил, что с 12.00 до 15.00 изменится схема движения автобуса № 7 «село Волошино – Центральная городская больница города Армянск». Так, в прямом направлении после остановки «ул. Сопина, рынок» автобус будет следовать до светофора, затем направо по улице Симферопольская (остановка «Центр») и далее до конечной «ул. Больничная».

В обратном направлении автобус от остановки «ул. Больничная, ЦГБ» проследует по улице Симферопольской до светофора, затем налево к остановке «ул. Сопина, ЦКиД» и далее по привычному маршруту.

Прошу отнестись к данному мероприятию с пониманием, не прерывать своих занятий и работ, соблюдать спокойствие и порядок! Полученную информацию прошу довести до своих родственников и знакомых, – заключил глава города.

На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.

С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

источник: РИА Новости Крым

